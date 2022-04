LIVE | NYT: Satellietbeelden Boetsja weerleggen claims Moskou, Zelenski spreekt VN-Veiligheidsraad toe

Acht doden bij explosie in Servische mijn

Bij een explosie in een kolenmijn in Servië zijn acht mijnwerkers om het leven gekomen en 18 gewond geraakt. De explosie in een mijn bij Resavica, zo’n 125 kilometer ten zuidoosten van Belgrado, vond vroeg in de ochtend plaats. Er werkten toen naar schatting zestig mensen.

1 april