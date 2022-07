LIVE | Oekraïens parlementslid gezocht wegens hoogverraad

10-jarig slachtof­fer van verkrach­ting gedwongen naar andere staat voor abortus

Een 10-jarig meisje dat door een verkrachting zwanger raakte is een abortus geweigerd in Ohio. De Amerikaanse staat scherpte zijn wetten aan na de uitspraak van het hooggerechtshof over abortus. Het meisje is naar de naastgelegen staat Indiana gereisd om alsnog de zwangerschap af te breken.

5 juli