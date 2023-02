LIVE | Oekraïne: 1000 vijandelijke militairen gedood in een dag, Tweede Kamerleden bezoeken Kiev

OORLOGEen aantal leden van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer is in Kiev geweest. Daar spraken Sjoerd Sjoerdsma (D66), Kati Piri (PvdA), Ruben Brekelmans (VVD) en Agnes Mulder (CDA) met vertegenwoordigers van de regering. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.