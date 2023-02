LIVE | Oekraïne: Dodelijkste etmaal voor Russische troepen tot nu toe, Kamerleden bezoeken Kiev

- Een aantal leden van de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer is in Kiev geweest. Daar spraken Sjoerd Sjoerdsma (D66), Kati Piri (PvdA), Ruben Brekelmans (VVD) en Agnes Mulder (CDA) met vertegenwoordigers van de regering.



- Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat stelt de burgemeester.