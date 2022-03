LIVE | ‘Oekraïne en Rusland hebben neutraliteitsplan opgesteld’, VN-hof in Den Haag: Rusland moet oorlog staken

Oorlog OekraïneVolgens de Britse krant The Financial Times hebben Rusland en Oekraïne achter de schermen een concept-’neutraliteitsplan’ opgesteld. Daarin gaat het onder meer over een staakt-het-vuren en de Russische terugtrekking uit Oekraïne, als dat tweede land verklaar neutraal te zijn en zijn militaire capaciteit inperkt. Verder eist het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat Rusland onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stopt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.