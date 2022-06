LIVE | Oekraïne en Rusland wisselen opnieuw lichamen militairen uit

oorlog oekraïneOekraïne en Rusland hebben opnieuw lichamen van militairen uitgewisseld, bericht Kiev. De landen droegen elk vijftig lichamen over. Van de Oekraïense gesneuvelden verscholen er zich 37 lange tijd in de Azovstal-fabriek in de havenstad Marioepol. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.