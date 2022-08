LIVE | Oekraïne gaat meer burgers verplichten tot evacuatie, kerncentrale Zaporizja levert weer stroom

Eiserbachsee Vakantie van Brits gezin in Nederland eindigt in nachtmer­rie: broertjes (7 en 9) verdronken

In het Duitse Simmerath, op ongeveer drie kwartier rijden van de Nederlandse grens, zijn gisteren twee Britse broertjes van 7 en 9 jaar verdronken. De twee slachtoffertjes waren met hun ouders op vakantie in Limburg, schrijven Duitse media. Justitie onderzoekt of er sprake is van nalatigheid of dood door schuld.

19:57