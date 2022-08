LIVE | Oekraïne gaat meer burgers verplichten tot evacuatie, Zelenski: Nucleaire ramp net voorkomen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense regering gaat burgers in meer gebieden aan de frontlinies van de oorlog verplichten te evacueren. Hiertoe is besloten omdat deze plekken in de winter bezet kunnen worden of problemen kunnen krijgen met de centrale verwarming, aldus vicepremier Irina Veresjtsjoek. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.