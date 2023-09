LIVE | Oekraïne herovert strategische olieplatforms bij de Krim

met video Acrobati­sche moordenaar ontsnapt ‘als een krab’ uit gevangenis VS, en dat is niet voor het eerst

De veroordeelde moordenaar Danelo Cavalcante (34) ontsnapte op 31 augustus uit de gevangenis van Chester County in Pennsylvania. Opvallend is dat hij dat op net dezelfde manier deed als een andere gedetineerde, die hem in mei al voorging. Beide gevangenen klommen horizontaal met handen en voeten naar boven tussen twee muren op 1,5 meter van elkaar. ,,Als een krab”, omschrijft waarnemend gevangenisdirecteur Howard Holland de klimtechniek.