LIVE | Oekraïne in startblokken voor ‘historisch’ offensief

Oorlog in OekraïneOekraïne zegt klaar te zijn om zijn langverwachte tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten te lanceren. En honderden Duitsers die in Rusland werken in bijvoorbeeld culturele instellingen, diplomatieke vestigingen of het onderwijs moeten vanaf begin juni het land uit. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.