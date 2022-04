LIVE | Oekraïne onderzoekt duizenden door Rusland gepleegde oorlogsmisdaden

Oorlog OekraïneDe Russische strijdkrachten zijn net als de terroristen van Islamitische Staat, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski tegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij sprak voor het eerst de raad via een videoverbinding toe, tijdens de zesde week van de bloedige Russische invasie in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.