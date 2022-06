LIVE | Oekraïne roept EU weer op om status kandidaat-lidstaat te krijgen

oorlog oekraïneVoorzitter Ruslan Stefanchuk van het Oekraïense Parlement heeft vanmorgen Europa hartstochtelijk opgeroepen zijn land op 24 juni de status van kandidaat-lidstaat te geven. Stefanchuk is een rondreis langs tal van parlementen begonnen om voor zijn land een kandidaat-lidmaatschap in de wacht te slepen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.