LIVE | Oekraïne: Russisch offensief in oosten begonnen, Poetin geeft eretitel aan brigade Boetsja

Oorlog OekraïneHet verwachte offensief van het Russische leger in het oosten is begonnen, volgens de Oekraïners. Voor het eerst zijn op sociale media beelden opgedoken van het Russische oorlogsschip de Moskva. Zelenski heeft de benodigde papieren voor aansluiting bij de EU ingeleverd bij de ambassadeur van de EU in Kiev. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.