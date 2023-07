LIVE | Oekraïne: Russische troepen rukken op in het oosten

Oorlog OekraïneRussische troepen rukken op in vier gebieden aan de frontlinie in Oost-Oekraïne, meldt de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar. De Russen zouden vooruitgang boeken in de regio’s Avdijivka, Marijinka, Lyman en Svatove. ,,Overal wordt hevig gevochten.’’ Tegelijkertijd rukken Oekraïense troepen volgens Maliar elders in het oosten met ‘gedeeltelijk succes’ op. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.