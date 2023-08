LIVE | Oekraïne-top in Jeddah zonder resultaat, raket beschadigt brug naar de Krim

Twee Nederlan­ders in Georgië nog steeds vermist, contact met reizigers Slovenië hersteld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact kunnen leggen met de laatste Nederlanders in Slovenië die na het noodweer in het land niet te bereiken waren, zegt een woordvoerder. Vrienden en familie hadden hulp ingeschakeld van het ministerie omdat ze deze mensen niet te pakken konden krijgen. Ondertussen zijn in Georgië twee Nederlanders nog steeds vermist.