LIVE | Ook branden op andere Griekse eilanden, vlucht met geëvacueerde Nederlanders landt op Schiphol

LIVE | Droneaan­val op Moskou, Poetin: Rusland neemt export Oekraïens graan naar Afrika over

In het centrum van Moskou zijn maandagochtend rond 04.00 uur twee kantoorgebouwen getroffen door drones. Er vielen geen gewonden, meldt het stadsbestuur via Telegram. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat twee drones werden onderschept en beschuldigt Kyiv van de ‘terroristische daad’. En Rusland zal de Oekraïense uitvoer van graan naar Afrika overnemen, zei president Vladimir Poetin maandag in een verklaring. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.