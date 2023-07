LIVE | Ook hersenletsel en meerdere botbreuken voor besmeurde Russische journaliste

Vlak na geslachts­ver­an­de­ring in de cel: grote zorgen om echtgenote van handlanger Joran van der Sloot

In het Spaanse San Sebastián is vorige maand een Pools-Nederlandse vrouw aangehouden die slechts een paar dagen daarvoor een geslachtsveranderende operatie had ondergaan. Het gaat om Lana S., de echtgenote van de voormalige handlanger van Joran van der Sloot.