LIVE | Opnieuw fors meer besmettingen in Zuid-Korea en treinverkeer met Italië hervat

Coronavirus Italië neemt draconi­sche maatrege­len: hele steden afgesloten, derde dode gevallen

1:45 Italië is het eerste land in Europa waar gemeenten in quarantaine zijn geplaatst om uitbreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. In de regio's Lombardije en Veneto zit een aantal stadjes en dorpen nu op slot. Een derde dode is gevallen.