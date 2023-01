LIVE | Overleg militaire steun Oekraïne: Polen wil tanks sturen, óók als Duitsland weigert

Met video Lokale veilig­heids­chef van Islamiti­sche Staat opgepakt in Arkel: ‘Keurige man met vrouw en twee kindjes’

De politie heeft vandaag een 37-jarige man aangehouden die in de Syrische burgeroorlog een belangrijke rol zou hebben vervuld binnen de terroristische organisaties Jabhat al-Nusra en Islamitische Staat (IS). De verdenking is dat hij vanuit zijn functie bij IS ook bijdroeg aan de oorlogsmisdrijven die de organisatie pleegde in Syrië.

17 januari