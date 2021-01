LIVE | Pence weigert Trump ongeschikt te verklaren, nieuwe afzettingsprocedure dreigt

Pelosi wil haast maken met afzettings­pro­ce­du­re tegen Trump

11 januari Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil snel een afzettingsprocedure in gang zetten tegen scheidend president Donald Trump, als hij niet binnen enkele dagen uit zijn ambt wordt gezet. Dat heeft ze zondag in een brief aan haar collega’s geschreven.