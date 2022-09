LIVE | Poetin gaat bezette Oekraïense regio's morgen officieel annexeren, Zelenski last noodvergadering in

Explosies bij gasleidin­gen in zee funest voor dieren: ‘Dood of doof door de ontploffin­gen’

De explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische zee zullen grote gevolgen hebben voor zeedieren. ,,De dieren die in de buurt van de ontploffing waren zijn nu dood, of ze zijn doof en zullen ten prooi vallen aan andere dieren.”

28 september