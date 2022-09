LIVE | Poetin: gedeeltelijke militaire mobilisatie, dreiging met moderne destructiewapens is ‘geen bluf’

Oorlog OekraïneDe Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn nationale tv-toespraak een gedeeltelijke militaire mobilisatie in Rusland aangekondigd. Die gaat vandaag in en betekent volgens hem dat alleen reservisten onder de wapenen geroepen worden. Het doel is volgens Poetin de bevrijding van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.