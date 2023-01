LIVE | Poetin: ‘Rusland maakt evenveel raketten als andere landen samen’

- Finland zal Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen Rusland, zei premier Sanna Marin woensdag tijdens het World Economic Forum in Davos. ,,Ik denk dat de enige boodschap die we moeten afgeven is dat we Oekraïne blijven steunen zolang het nodig is. Een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar.’’