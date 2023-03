LIVE | Poetin stationeert kernwapens in Belarus, de 10 vliegtuigen die ze kunnen afvuren staan er al

oorlog oekraïneRusland gaat tactische kernwapens stationeren in Belarus. Dat zei president Poetin zaterdagavond tegen het persbureau Tass. De kernwapens moeten daar op 1 juli staan. Dat doet hij naar eigen zeggen op dezelfde manier als de Verenigde Staten in verschillende Europese landen doet: hij houdt ze in eigen beheer, maar zet ze in een ander land neer. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.