LIVE | Poetin woont paasdienst bij, president Zelenski vestigt hoop op Amerikaans wapentuig

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski hoopt zondag in een gesprek met de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op een toezegging over de levering van meer zware wapens nu de Russische invasie zijn derde maand ingaat. Het Oekraïense leger zou zaterdag een Russische commandopost hebben vernietigd, waarbij twee generaals werden gedood. De Russische president Vladimir Poetin woonde afgelopen nacht een orthodoxe paasdienst bij in Moskou. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.