LIVE | Rus veilt nobelprijs en doneert opbrengst van ruim 100 miljoen aan Oekraïne

oorlog OekraïneDe Russische journalist Dmitri Moeratov heeft de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 2021 won laten veilen. De opbrengst, ruim 100 miljoen dollar, is bestemd voor Oekraïense kinderen die op de vlucht zijn geslagen vanwege de oorlog in het land. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.