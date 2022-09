LIVE | Rusland annexeert volledig Donetsk en Loehansk, ook al heeft het lang niet overal de macht

OORLOG OEKRAÏNERusland maakt zich op voor de speech van president Poetin, waarin hij de annexatie van de vier Oekraïense gebieden Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja aankondigt. Die is om 14.00 uur Nederlandse tijd. De rest van de wereld kijkt met spanning mee. Poetin gaat onder andere aankondigen dat hij ook de delen van Donetsk en Loehansk erkent als Russisch die niet in Russische handen zijn. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.