LIVE | Rusland bereidt vertrek voor uit verdrag dat stationering zware wapens in Europa beperkt

- De meerderheid van de 8000 deelnemers aan de militaire parade in Moskou, dinsdag, was niet echt militair maar nog in opleiding of paramilitair, meldt het Britse ministerie van Defensie. ‘De enige manschappen van reguliere strijdkrachten waren van afdelingen van de spoorweg-milities en militaire politie.’

- Een videojournalist van AFP, Arman Soldin, is dinsdagmiddag omgekomen bij een raketaanval in het oosten van Oekraïne. De aanval vond plaats rond 16.30 uur lokale tijd (15.30 uur Nederlandse tijd) in de buurt van Chasiv Yar, een stad nabij Bachmoet.

- De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Brussel dinsdag gewaarschuwd dat zijn land meer en snellere steun nodig heeft, inclusief een duidelijk pad naar EU-lidmaatschap. De tijd is gekomen om de toetredingsgesprekken op te starten, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Kyiv.