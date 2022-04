LIVE | Rusland claimt uitschakeling pantservoertuigen en tot 40 soldaten, 90 bussen voor 6000 evacuees Marioepol

Oorlog OekraïneRussische luchtaanvallen hebben afgelopen nacht 73 militairen doelen geraakt, waarbij volgens het ministerie van Defensie in Moskou zeven pantservoertuigen en tot veertig militairen zijn ‘vernietigd’. Het zou volgens een woordvoerder vooral gaan om ‘tactische doelen’ in de regio’s Novovorontsovka en Kyselivka. De informatie is niet door Oekraïne of onafhankelijke bronnen bevestigd. En de burgemeester van Marioepol hoopt vandaag zo’n 6000 mensen te evacueren met behulp van 90 bussen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.