LIVE | Rusland claimt verijdelen van droneaanvallen op Moskou en Zwarte Zeevloot

In grote steden in 34 landen worden zondag 20 augustus demonstraties tegen de Russische president Vladimir Poetin gehouden. De organisatie is in handen van Free Navalny, de politieke organisatie van Alexei Navalny, de leider van de Russische oppositie die op 20 augustus 2020 werd vergiftigd met novichok en nu een jarenlange gevangenisstraf uitzit.

In Nederland wordt zondag in drie steden (Amsterdam, Maastricht en Roosendaal) een protestactie tegen Poetin gehouden. De actie is volgens Free Navalny bedoeld 'om de wereld te herinneren dat Poetin een moordenaar is'. ,,De laatste tijd zijn er steeds meer mensen die oproepen tot concessies en een overeenkomst met Poetin. Maar onderhandelingen zijn niet mogelijk met hem. Het lijkt vanzelfsprekend, maar we moeten hardop blijven zeggen dat Poetin een moordenaar is. Daarom houden we demonstraties over de hele wereld'', aldus een woordvoerder van Free Navalny.