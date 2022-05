LIVE | Rusland claimt vernietiging groot arsenaal in geboortestad Zelenski

oorlog oekraïneRussische troepen hebben een groot wapenmagazijn van het Oekraïense leger vernietigd in Kryvy Rih, een industriestad zo’n 350 kilometer ten zuidoosten van Kiev waar de Oekraïense president Volodimir Zelenski is geboren en opgroeide. Intussen beschuldigt Londen Rusland van het opzettelijk verspreiden van misleidende verhalen over de oorlog in Oekraïne voor zijn eigen politieke doelen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.