LIVE | Rusland kan Chinees vredesplan ‘zeer waarderen’, journalist vraagt Zelenski om selfie

Tussen­stand Gi­ro555-ac­tie voor Turkije en Syrië: ruim 108 miljoen euro

In twee weken tijd is in Nederland ruim 108 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat meldt de organisatie achter Giro555. De inzamelingsactie staat daarmee in de top 3 van grootste 555-acties ooit.