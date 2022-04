LIVE | Rusland test zware ballistische raket, 1,1 miljoen Oekraïners teruggekeerd

Dit gebeurde er vannacht: explosies in Kiev en Lviv, Zelenski eist ‘vernieti­gen­de’ sancties

Paaszaterdag is in het grootste deel van Oekraïne begonnen met een luchtalarm. De sirenes gingen al vroeg in de nacht af. In de hoofdstad Kiev en in de westelijke stad Lviv waren volgens plaatselijke media explosies te horen.

16 april