LIVE | ‘Rusland verandert toon in onderhandelingen’, 20.000 inwoners weten Marioepol te ontvluchten

De Oekraïense regering begint vooruitgang te zien in de onderhandelingen met Moskou, zegt presidentieel adviseur Ihor Zjovkva volgens het Oekraïense persbureau UNIAN. De gesprekken zijn volgens hem constructiever geworden. Verder heeft Rusland vandaag zelf officieel afscheid genomen van de Raad van Europa. Het land voorkomt zo dat de verdragsorganisatie, die de democratie en de rechtsstaat in Europa bewaakt, Rusland zelf de deur wijst. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.