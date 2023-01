LIVE | Rusland weigert inspecties van nucleair wapentuig door VS

Hoger beroep Surinaams OM eist 20 jaar cel en directe gevangenna­me Bouterse om December­moor­den

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen Desi Bouterse als hoofdverdachte van de Decembermoorden. De officier van justitie eiste in het gerechtsgebouw in Paramaribo ook directe gevangenneming van de oud-president als hij wordt veroordeeld.

18:56