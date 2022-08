LIVE | Rusland wil geboorteplaats Zelenski veroveren, eerste graanschip Oekraïne in Turkije geïnspecteerd

Oorlog OekraïneVolgens Oekraiense bronnen willen de Russen de geboorteplaats van president Zelenski veroveren. En het eerste vrachtschip dat is uitgevaren met Oekraïens graan is in Turkije geïnspecteerd. De Razoni is met 26.000 ton onderweg naar Libanon. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.