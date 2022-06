LIVE | Rusland wil Lisitsjansk omsingelen; ruim 330 miljard dollar van rijke Russen en banken bevroren

oorlog OekraïneHet Russische leger wil de strategisch gelegen stad Lisitsjansk omsingelen, zegt de Oekraïense legerleiding. Het is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen is van Oekraïne. In Madrid komen de Navo-landen opnieuw bijeen voor wat secretaris-generaal Jens Stoltenberg een ‘historische’ top noemt. Volgens Stoltenberg staat de Navo voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.