LIVE | Rusland zegt geen kernwapens in te zetten in Oekraïne, separatisten vervangen borden Marioepol

Oorlog OekraïneHet Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wijst speculaties over de inzet van kernwapens in Oekraïne van de hand. De woordvoerder benadrukt dat de inzet van nucleaire wapens alleen aan de orde is als het voortbestaan van Rusland wordt bedreigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.