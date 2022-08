LIVE | ‘Rusland zet commandant Zwarte Zee-vloot aan de kant’, Russische toeristen ontvluchten de Krim

OekraïneRusland heeft het hoogste militaire ontslag uitgedeeld sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Marinecommandant Igor Osipov is aan de kant gezet. Na een reeks explosies de afgelopen dagen lijken Russische toeristen massaal de Krim te verlaten. Er worden recordaantallen auto's op de Krimburg waargenomen en ook de treinstations is het druk. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.