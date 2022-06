LIVE | Russen hebben vanaf 1 juli visum nodig om naar Oekraïne te reizen

Dodelijk­ste pandemie ooit: mysterie rond oorsprong van de Zwarte Dood ‘is opgelost’

Onderzoekers claimen het bijna 700 jaar oude mysterie te hebben opgelost van de oorsprong van de Zwarte Dood, de dodelijkste pandemie in de geschiedenis. Een internationaal team legt verbanden tussen een piek in sterfgevallen op begraafplaatsen in Kirgizië in de jaren 1300 en het begin van pestpandemie.

16 juni