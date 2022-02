LIVE | Russen rukken verder op: steden in zuiden omsingeld, inval in Charkov dreigt, Poetin tevreden

Het Russische leger rukt verder op in Oekraïne. In het zuiden van het land zijn de steden Cherson en Berdiansk omsingeld. De steden tellen respectievelijk 290.000 en 110.000 inwoners. Verder is ook de stad Nova Kakhovka in het zuiden van het land veroverd. Oekraïense vlaggen zouden zijn weggehaald bij het gemeentehuis. Ook dreigt er een grote inval in Charkov, de tweede stad van het land. Russen zijn daar met tanks de stad binnengetrokken. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.