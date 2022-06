LIVE | Russisch leger verlaat Slangeneiland, Nederland biedt mijnenvegers voor doorgang graanschepen

Gijzelings­dra­ma in België: man met contactver­bod dringt woning ex binnen en doodt haar zoon (19)

België is in de greep van een gijzelingsdrama. Een 44-jarige Belg wist zaterdag de woning van zijn ex binnen te dringen. Daarbij kwam de 19-jarige zoon van de vrouw om het leven. Ook zijn zus van 22 jaar raakte ernstig gewond. De man hield zijn ex urenlang gegijzeld, voordat de politie hem kon overmeesteren. Hij had al een straat- en contactverbod.

26 juni