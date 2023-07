LIVE | Russische gouverneur: Oekraïense drone-aanvallen op de Krim, Wagner-strijders gezien in Belarus

update Honderden proteste­ren tegen Rammstein­con­cert in Berlijn wegens beschuldi­gin­gen frontman

Zo’n driehonderd betogers zijn naar het Olympisch Station in Berlijn getrokken om te protesteren tegen de band Rammstein. Ze vinden dat de drie concerten in de Duitse hoofdstad afgeblazen moeten worden vanwege meldingen van seksueel wangedrag van de zanger van de rockgroep, Till Lindemann. De demonstratie is vreedzaam verlopen, meldt een politiewoordvoerder.