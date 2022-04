LIVE | Russische leger rukt op naar oosten en bereidt aanval op Zaporizja voor

Oorlog OekraïneNu de stad Kreminna is gevallen, rukt het Russische leger op richting het oosten. Momenteel wordt een aanval voorbereid op de oost-Oekraïense stad Zaporizja, aldus het Britse ministerie van Defensie in de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.