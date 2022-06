LIVE | Russische militairen bestormen dorp bij Lisitsjansk, ‘Russisch oppositielid opgepakt’

Verdachte van aanslag in Oslo weigert met politie te praten

De verdachte van de dodelijke schietpartij in een homobar in Oslo vrijdagavond weigert vooralsnog een verklaring af te leggen bij de politie. Volgens zijn advocaat moet de 42-jarige Noor van Iraanse afkomst de komende vier weken nog in voorlopige hechtenis blijven.

27 juni