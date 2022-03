LIVE | Russische raketaanvallen op militaire installaties in Rivne, Zelenski: overleg met Rusland ‘zwaar’

Oorlog OekraïneHet Russische leger heeft een laboratorium op het terrein van de kernreactor in Tsjernobyl ‘geplunderd en verwoest’, melden de Oekraïense autoriteiten. En de Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt in een videoboodschap dat de gesprekken met Rusland ‘zwaar’ en ‘soms confronterend’ zijn, maar ook: ,,Stap voor stap gaan we vooruit.” Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.