LIVE | Russische tankcommandant (21) krijgt levenslange gevangenisstraf voor moord in Oekraïne

5 doden door vliegtuig­on­ge­luk in Frankrijk, mogelijk kind onder slachtof­fers

Door een ongeluk met een klein passagiersvliegtuig in het zuidoosten van Frankrijk zijn zaterdagmiddag vijf mensen om het leven gekomen, melden Franse media. Mogelijk is er ook een kind onder de slachtoffers, maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Vier van de vijf doden zouden leden van één gezin zijn.

21 mei