LIVE | Russische televisie tijdelijk uit de lucht na aanval op Cherson, Hongarije betaalt Russisch gas met roebels

Oorlog OekraïneBij een reeks explosies woensdagavond laat in de door de Russen bezette stad Cherson, zou een televisietoren zijn beschadigd. Russische televisiezenders, die daar sinds vorige week waren begonnen met uitzenden, waren daardoor tijdelijk uit de lucht. Hongarije geeft toe dat het land Russisch gas afrekent in roebels. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is er “geen keus” omdat het land 85 procent van het gas en 65 procent van de olie uit Rusland haalt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.