LIVE | Rutte over gedeeltelijke mobilisatie Rusland: ‘Paniek bij Poetin, gevaar niet gegroeid’

Oorlog OekraïneDe Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag in zijn toespraak op de staatstelevisie een gedeeltelijke militaire mobilisatie in Rusland afgekondigd. Die geldt meteen en houdt in dat alleen reservisten onder de wapenen worden geroepen. Het doel is volgens Poetin de bevrijding van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.