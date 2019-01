LIVE | Spekglad: Tientallen auto's betrokken bij kettingbotsing, zeker drie gewonden

VideoHet is code geel in Nederland vanwege gladheid. Bij Zoetermeer ging het helemaal mis op de weg en raakten tientallen auto's betrokken bij een kettingbotsing. Zeker drie gewonden zijn in het ziekenhuis beland. In Breukelen in Woerden gleden vannacht ook al auto's en paardentrailers van de weg. In de VS eist het barre winterweer zeker tien doden: het kwik daalde daar naar minus 41 (!) graden Celsius. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.